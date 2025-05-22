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Израиль

Министры возлагают на Голана ответственность за теракт в США, Герцог: "Прекратите борьбу в грязи"

США
Правительство
Террористы
Ицхак Герцог
время публикации: 22 мая 2025 г., 10:13 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 10:21
Министры возлагают на Голана ответственность за теракт в США, Герцог: "Прекратите борьбу в грязи"
Michael Giladi/Flash90

Многие члены израильского правительства возложили ответственность за теракт в Вашингтоне на председателя партии "Демократы" Яира Голана, обвинившего израильских солдат в том, что они "ради развлечения" убивают палестинских детей.

Президент Израиля Ицхак Герцог резко осудил такие заявления. "Прекратите эту борьбу в грязи. Осознайте лежащую на вас ответственность и сдержите себя", – сказал он.

"Презренный убийца из Вашингтона не придает значения внутриизраильским политическим спорам. Им двигали антисемитизм и глубокая ненависть. Упорство и единство требуются в борьбе с ненавистью и антисемитизмом, а не друг с другом", – добавил глава государства.

Через несколько минут после этого призыва министр транспорта Мири Регев объяснила теракт "эффектом Голана". "Связь того, что льется наша кровь, с заявлениями Голана, Ольмерта и т.п. Наши солдаты героически воюют, но левые радикалы забыли про 7 октября", – сообщила она.

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