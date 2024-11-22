Квартировладелец, установивший камеру у пары арендаторов, подозревается в изнасиловании

Сотрудники полиции арестовали Рои Авиталя, жителя одного из поселков в округе Шарон, по подозрению в одурманивании несовершеннолетней наркотиками и изнасиловании.

Неделю назад против него было возбуждено расследование после того как супруги, снявшие у него квартиру, обнаружили установленную в этой квартире скрытую камеру, и обратились в полицию Сдерота. Подозреваемый был арестован, его имя и фотография были опубликованы, и благодаря этому появились показания дополнительной жертвы.

Полиция располагает информацией о том, что Авиталь связан с несколькими случаями сексуализированного насилия, в том числе изнасилованием 16-летней девочки, которую он предварительно накачал наркотиками.

Суд продлил срок содержания подозреваемого под стражей на основании дополнительных улик. Расследование его деятельности продолжается.