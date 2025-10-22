Причины увольнения Анегби и возможные преемники главы СНБ

Решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу уволить главу Совета по национальной безопасности Цахи Анегби последовало на фоне многочисленных разногласий во время войны.

Помимо прочего, по сообщению журналистки "Кешет" Даны Вайс, Анегби возражал против операции "Колесницы Гидеона-2", призывал стремиться к сделке с ХАМАСом, поддерживал тех, кто требовал воздержаться от удара по террористам ХАМАСа на территории Катара. В прошлом месяце Анегби не присоединился к поездке премьер-министра Нетаниягу в США.

По сообщению телеканала "Кешет", в последние недели приближенные премьер-министра намекали Анегби, что ему стоит добровольно уйти в отставку. Анегби отказался, и был уволен.

В свою очередь, по сообщению "Кан", в последние дни Нетаниягу говорил Ангеби, чтобы глава СНБ игнорировал слухи о намерениях его уволить. И тот несколько раз заявлял в беседах с приближенными, что, несмотря на разногласия, может продолжать эффективно работать с премьер-министром.

Цахи Анегби стал еще одним приближенным премьер-министра, покидающим должность в последнее время. В июле 2025 года был уволен пресс-секретарь главы правительства Омер Достери. В сентябре глава администрации премьер-министра Цахи Браверман получил назначение на должность поста в Великобритании. Ранее гендиректор министерства главы правительства Йоси Шели стал послом Израиля в ОАЭ, и на данный момент во главе министерства находится исполняющая обязанности Дорит Штайнмац. Министр стратегического планирования Рон Дермер объявил о намерении в ближайшее время покинуть политику.

На данный момент неясно, кто сменит Цахи Анегби на посту главы Совета по национальной безопасности. Среди кандидатов упоминается имя Меира Бен-Шабата. Он возглавлял Совет по национальной безопасности с 2017 по 2021 год. Сегодня он возглавляет институт "Мисгав" по вопросам национальной безопасности и сионистской стратегии.

Еще одним кандидатом является профессор Яаков Нагель, который с 2016 по 2017 года занимал пост исполняющего обязанности Всеизраильского штаба по национальной безопасности.