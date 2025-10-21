Нетаниягу уволил Цахи Анегби с поста главы Совета национальной безопасности

Во вторник, 21 октября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу уведомил Цахи Анегби о том, что он снят с поста главы Совета национальной безопасности.

"Премьер-министр Нетаниягу уведомил меня сегодня о намерении назначить нового главу Совета национальной безопасности. В связи с этим сегодня заканчивается мое пребывание на посту советника по вопросам национальной безопасности и главы Совета национальной безопасности. Разумеется, я буду готов помочь моему преемнику, если это потребуется", – говорится в заявлении Анегби для прессы.

Покидая пост, Анегби заявил:"Ужасный провал 7 октября, к которому причастен и я, должен быть расследован. Необходимо извлечь уроки и восстановить подорванное доверие".

До сообщения об отставке Цахи Анегби принимал участие во встрече Биньямина Нетаниягу с главой египетской разведки Хасаном Рашидом. Его участие в завтрашней встрече Нетаниягу с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом отменено.

Из канцелярии премьер-министра сообщили: "Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поблагодарил Цахи Анегби за его работу на посту главы Совета национальной безопасности в течение трех лет и пожелал ему успехов в будущих начинаниях. Премьер-министр намерен назначить заместителя главы СНБ Галя Райха исполняющим обязанности главы СНБ".

Корреспондент 11-го телеканала Михаэль Шемеш рассказал в вечернем выпуске новостей, что в последние дни Нетаниягу говорил Анегби, чтобы он не обращал внимания на слухи, он не намерен его отстранять от должности. А источники в окружении Нетаниягу рассказывают, что Анегби подозревается в "утечках информации о Нетаниягу" и им была крайне недовольна Сара Нетаниягу.