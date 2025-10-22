Взрывы в Хайфе. Испытания "Рафаэля"
время публикации: 22 октября 2025 г., 09:05 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 09:14
Около 9 утра 22 октября в Хайфе были слышны сильные взрывы. Судя по сообщениям в местных СМИ, на территории института Давид в Крайот вновь проводится запланированный и контролируемый эксперимент. Об этом предупреждала компания "Рафаэль".
Экстренные службы уведомлены о запланированных испытаниях.
Граждан просят не беспокоиться. Компания приносит извинения за доставленные неудобства.