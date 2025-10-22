x
22 октября 2025
22 октября 2025
22 октября 2025
22 октября 2025
Израиль

Взрывы в Хайфе. Испытания "Рафаэля"

Хайфа
Испытания
время публикации: 22 октября 2025 г., 09:05 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 09:14
Взрывы в Хайфе. Испытания "Рафаэля"
Фото: А.Завин / Newsru.co.il

Около 9 утра 22 октября в Хайфе были слышны сильные взрывы. Судя по сообщениям в местных СМИ, на территории института Давид в Крайот вновь проводится запланированный и контролируемый эксперимент. Об этом предупреждала компания "Рафаэль".

Экстренные службы уведомлены о запланированных испытаниях.

Граждан просят не беспокоиться. Компания приносит извинения за доставленные неудобства.

Израиль
