ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию в Ливане командира спецназа "Радуан"

ЦАХАЛ сообщает, что 22 октября в районе Айн-Каны, на юге Ливана (более чем в 20 км от границы Израиля) в результате авиаудара был ликвидирован Исса Ахмад Карбала, командовавший взводом спецназа в составе подразделения "Радуан" в "Хизбалле".

"Террорист участвовал в поставках оружия в Ливан и содействовал организации террористических атак, направленных против Государства Израиль", – отмечается в сообщении ЦАХАЛа.

По данным ливанских источников, Карбала был уничтожен ракетой с беспилотника, когда ехал на мотоцикле.