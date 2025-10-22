x
Израиль

Коалиция провалила предложение по созданию государственной следственной комиссии

Война "Железные мечи"
Кнессет
Госконтролер
время публикации: 22 октября 2025 г., 11:21 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 11:22
Коалиция провалила предложение по созданию государственной следственной комиссии
Yonatan Sindel/Flash90

Комиссия Кнессета по государственному контролю отклонила предложение по созданию государственной следственной комиссии по изучению провалов 7 октября 2023 года. Шесть депутатов от коалиции голосовали "против", четыре депутата от оппозиции голосовали "за".

Глава комиссии Мики Леви ("Еш Атид") объявил повторное голосование ("ревизия"), однако, результаты остались неизменными.

Основой обсуждения был отчет государственного контролера о действии гражданских структур в период войны.

В ходе заседания депутат Ошер Шкалим ("Ликуд") назвал главу Верховного суда Ицхака Амита "преступником" и добавил, что "коалиция не позволит ему сформировать комиссию".

Позднее Шкалим пояснил, что слово "преступник" касалось расследования, опубликованного в январе 2025 года журналистом Нетаэлем Банделем. В этом расследовании приводились утверждения, согласно которым судья Амит совершал административные правонарушения в области недвижимости. После проверки фактов прокуратура пришла к выводу, что нет оснований для начала расследования.

Напомним, что в соответствии с законом, именно глава Верховного суда формирует состав государственной следственной комиссии.

