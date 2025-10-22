"Ликуд" о законах по суверенитету: "Оппозиционный троллинг"

Пресс-служба "Ликуда" опубликовала заявление по поводу голосования по распространению суверенитета в Иудее и Самарии.

"Это еще один троллинг оппозиции, цель которого - причинить ущерб отношениям с США и достижениям Израиля в войне. Мы укрепляем поселенчество каждый день. Мы делаем это бюджетами, строительством, делами, а не словами. Подлинный суверенитет будет достигнут не демонстративными законопроектами, а правильной работой по формированию условий, необходимых для распространения суверенитета, как это было сделано в Иерусалиме и на Голанских высотах", – говорится в заявлении правящей партии.