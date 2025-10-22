Кнессет утвердил в предварительном чтении распространение суверенитета на Иудею и Самарию

22 октября Кнессет утвердил в предварительном чтении законопроект Ави Маоза ("Ноам") о распространении суверенитета на всю Иудею и Самарию. 25 депутатов проголосовали "за", 24 "против".

Депутат Юлий Эдельштейн ("Ликуд") проголосовал за законопроект. Именно это голосование, вопреки распоряжению премьер-министра Биньямина Нетаниягу, привело к тому, что законопроект был утвержден.

Одновременно Кнессет утвердил законопроект, представленный депутатом Авигдором Либерманом (НДИ) о распространении суверенитета на Маале-Адумим. 31 депутат проголосовал "за", 9 – "против", один депутат воздержался. Этот законопроект также утвержден в предварительном чтении.

Выступая на заседании Кнессета, глава НДИ Авигдор Либерман заявил, что Маале-Адумим – это легитимный город в Израиле, где живут люди, которые голосуют за самые разные партии. Он напомнил каденции бывшего премьер-министра Менахема Бегина, который не боялся возражать президенту США Рональду Рейгану. "Сейчас я слышу со всех сторон, что канцелярия премьер-министра оказывает давление на депутатов с требованием не голосовать за законопроект. Когда все, что важно – это выживание коалиции, так все выглядит", – сказал Либерман.

Министр просвещения Йоав Киш ("Ликуд") заявил, что тема распространения суверенитета является одной из важнейших. "Но важно помнить – не так распространяют суверенитет", – сказал Киш. Он рассказал о развитии поселений и сказал, что "суверенитет – это деятельность, не слова".

"Время этого законопроекта настанет, однако необходимо продолжать сотрудничать с администрацией США, как мы это делаем сейчас", – сказал Киш.

Пресс-служба "Ликуда" опубликовала заявление по поводу голосования по распространению суверенитета в Иудее и Самарии. "Это еще один троллинг оппозиции, цель которого – причинить ущерб отношениям с США и достижениям Израиля в войне. Мы укрепляем поселенчество каждый день. Мы делаем это бюджетами, строительством, делами, а не словами. Подлинный суверенитет будет достигнут не демонстративными законопроектами, а правильной работой по формированию условий, необходимых для распространения суверенитета, как это было сделано в Иерусалиме и на Голанских высотах", – говорится в заявлении правящей партии.

Депутат Кнессета Юлий Эдельштейн ("Ликуд") опубликовал заявление по поводу голосования за законопроект по распространению суверенитета на Иудею и Самарию. "Именно в настоящее время крайне важным является распространение суверенитета на все районы нашего Отечества. Как человек, который боролся за Эрец Исраэль все годы пребывания в парламенте, исходя из глубокой веры в справедливость нашего дела, я призываю все сионистские фракции поддержать законопроект", – заявил Эдельштейн, который был единственным депутатом от "Ликуда", проголосовавшим за законопроект Маоза. Именно его голосование принесло победу сторонникам законопроекта. После голосования в "Ликуде" заявили о намерении наложить санкции на тех, кто нарушил коалиционную дисциплину.