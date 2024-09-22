СМИ: в Израиле не исключают, что Синуар погиб

Журналист Бен Каспит в своем Х-блоге написал, что спецслужбы Израиля проверяют предположение, что главарь ХАМАСа Яхья Синуар погиб в результате действий ЦАХАЛа в секторе Газы.

Бен Каспит пишет, что такое предположение возникло у нескольких специалистов военной разведки (АМАН), специализирующихся на палестинском вопросе, хотя нет никаких фактов, которые бы подтверждали их вывод.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что версия гибели Синуара была высказана в связи с тем, что связь с главарем ХАМАСа утеряна.

Бен Каспит отмечает, что в Общей службе безопасности (ШАБАК) считают, что Синуар жив и напоминают, что в прошлом были периоды, в течение которых Яхья Синуар не выходил на связь.

Обозреватель изданий Axios, Walla News и CNN Барак Равид написал в своем Х-блоге, что два информированных источника в Израиле, с которыми он разговаривал, подчеркнули, что у Израиля нет разведданных, которые бы свидетельствовали о том, что Синуар мертв. "Это все надежды и догадки, основанные на том факте, что Синуар уже несколько недель не выходит на связь с внешним миром".