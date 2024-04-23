ЦАХАЛ опроверг публикацию о "вырытой солдатами братской могиле" в Хан-Юнисе

Представители палестинской террористической организации ХАМАС ранее заявили об обнаружении трех братских могил в Хан-Юнисе на территории больницы "Насер", в которых находились тела 310 палестинцев, и обвинили израильских военнослужащих в том, что те якобы казнили палестинских мирных жителей и закопали их.

ЦАХАЛ опроверг эти утверждения: речь идет о телах, которые были изъяты из захоронений на территории больницы для исследования, а затем возвращены в больницу и захоронены в начале марта.

Напомним, тогда сообщалось о проведении проверки около 400 тел: израильские власти проверяли, нет ли среди них тел похищенных в "черную субботу" 7 октября израильтян, и тела были возвращены на место захоронения после исследования.

Как сообщает во вторник, 23 апреля, "Гаарец", ХАМАС обвиняет Израиль в том, что израильские войска якобы зарывали тела погибших при помощи бульдозеров. ЦАХАЛ категорически отрицает эти утверждения, называя их безосновательными. В Армии обороны Израиля подчеркивают, что военнослужащие действовали с осторожностью и уважением к покойным, и только в местах, где разведка указывала на возможное захоронение похищенных.

Во время войны "Железные мечи" израильские войска несколько раз занимались эксгумацией тел на кладбищах и на территориях больниц в поисках похищенных.

Отметим, что на территории больницы "Насер" в Хан-Юнисе во время войны "Железные мечи" палестинцы действительно создали кладбище, в котором были похоронены, среди прочего, погибшие в результате боевых действий. Фотобанки информационных агентств Reuters, AFP и AP включают эти фотографии, сделанные, в том числе, в январе 2024 года. По всей видимости, в поисках повода в очередной раз обвинить Израиль в совершении "военных преступлений", власти Газы разрыли эти могилы.