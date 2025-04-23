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Израиль

Из-за лесных пожаров полиция перекрывает движение транспорта по 1-й трассе

Полиция
Пожары
время публикации: 23 апреля 2025 г., 16:47 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 17:15
Из-за лесных пожаров полиция перекрывает движение транспорта по 1-й трассе
Пресс-служба полиции Израиля

Днем 23 апреля лесные пожары, начавшиеся к северу от Бейт-Шемеша, распространились до 1-й трассы. Из-за сильных пожаров полиция вынуждена местами перекрывать движение транспорта по 1-й магистрали.

Продолжается эвакуация жителей поселков, расположенных между Бейт-Шемешем и 1-й трассой.

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