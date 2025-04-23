Из-за лесных пожаров полиция перекрывает движение транспорта по 1-й трассе

Днем 23 апреля лесные пожары, начавшиеся к северу от Бейт-Шемеша, распространились до 1-й трассы. Из-за сильных пожаров полиция вынуждена местами перекрывать движение транспорта по 1-й магистрали.

Продолжается эвакуация жителей поселков, расположенных между Бейт-Шемешем и 1-й трассой.

Пожары в Израиле на фоне сухой и жаркой погоды. Фоторепортаж