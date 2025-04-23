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Пожары в Израиле на фоне сухой и жаркой погоды. Фоторепортаж

Погода
Пожары
Израиль
время публикации: 23 апреля 2025 г., 17:09 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 17:13

Фото: Flash90, МАДА, полиция, Управление природы и парков Израиля

В среду, 23 апреля, на фоне очень сухой и жаркой погоды на территории Израиля возникло несколько лесных и полевых пожаров. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра.

Основные очаги возгораний – около Бейт-Шемеша и около Реховота. Полиция была вынуждена эвакуировать жителей нескольких поселков.

Перекрыто движение транспорта.

Идет тушение пожаров. К ним привлечены пожарные бригады, специальная авиация, полиция, армия, добровольцы.

Есть пострадавшие среди пожарных.

Не исключено, что пожары могли возникнуть из-за поджогов – преднамеренных или нет, предстоит выяснить следствию.

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