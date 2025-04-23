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Израиль

К востоку от Реховота эвакуируют жителей поселков, оказавшихся в зоне пожаров

Полиция
Пожары
время публикации: 23 апреля 2025 г., 13:33 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 13:37
К востоку от Реховота эвакуируют жителей поселков, оказавшихся в зоне пожаров
Shahar Yaari/Flash90.

В связи с распространением полевого пожара полиция начала эвакуацию жителей поселка Педья, к востоку от Реховота. Возможно, будут эвакуированы и другие населенные пункты в этом районе.

Пожарные также тушат пожар в районе Кфар-Менахем.

Движение транспорта по шоссе 6 было перекрыто от развязки Нешарим до развязки Сорек. Движение поездов остановлено между Лодом и Беэр-Шевой.

Израиль
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