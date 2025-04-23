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Израиль

Отчет ЦАХАЛа по Ливану за неделю: ликвидированы 9 террористов, атакованы 40 объектов

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 23 апреля 2025 г., 18:00 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 18:11
Отчет ЦАХАЛа по Ливану за неделю: ликвидированы 9 террористов, атакованы 40 объектов
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ опубликовал отчет за неделю по действиям в Ливане, направленным на устранение лидеров террористов и предотвращение возрождения "Хизбаллы".

В сообщении сказано, что за неделю в Ливане были ликвидированы девять террористов и атаковано более 40 террористических инфраструктур.

При этом отмечается: "С начала достижения договоренностей между Израилем и Ливаном было ликвидировано более 140 террористов, представлявших угрозу всему Ливану".

На прошлой неделе десятки самолетов израильских ВВС действовали по всему Ливану. В частности, на юге Ливана был ликвидирован заместитель командира 4400-го подразделения "Хизбаллы" Хусейн Али Насер. Упомянута также ликвидация Хусейна Иззата Мухаммада Атуи – ключевого террориста, лидера боевиков суннитской организации ‎"Аль-Джамаа Аль-Исламия" (Исламская группа), связанной с ХАМАСом. Также были уничтожены несколько командиров "Радуана".

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