Отчет ЦАХАЛа по Ливану за неделю: ликвидированы 9 террористов, атакованы 40 объектов

ЦАХАЛ опубликовал отчет за неделю по действиям в Ливане, направленным на устранение лидеров террористов и предотвращение возрождения "Хизбаллы".

В сообщении сказано, что за неделю в Ливане были ликвидированы девять террористов и атаковано более 40 террористических инфраструктур.

При этом отмечается: "С начала достижения договоренностей между Израилем и Ливаном было ликвидировано более 140 террористов, представлявших угрозу всему Ливану".

На прошлой неделе десятки самолетов израильских ВВС действовали по всему Ливану. В частности, на юге Ливана был ликвидирован заместитель командира 4400-го подразделения "Хизбаллы" Хусейн Али Насер. Упомянута также ликвидация Хусейна Иззата Мухаммада Атуи – ключевого террориста, лидера боевиков суннитской организации ‎"Аль-Джамаа Аль-Исламия" (Исламская группа), связанной с ХАМАСом. Также были уничтожены несколько командиров "Радуана".