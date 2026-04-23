последняя новость: 06:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Прогноз погоды в Израиле на 23 апреля: повышение температуры, местами дымка или туман

Погода
время публикации: 23 апреля 2026 г., 05:39 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 05:46
Прогноз погоды в Израиле на 23 апреля: повышение температуры, местами дымка или туман
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 23 апреля, температура повысится и будет близкой к среднесезонной. Малооблачно. Дымка или туман в Изреэльской долине, на юге побережья Средиземного моря, в северном Негеве и некоторых других районах.

В Иерусалиме – 11-22 градусов, в Тель-Авиве – 11-21, в Хайфе – 13-20, в Эйлате – 17-28, в Беэр-Шеве – 10-25, на побережье Мертвого моря – 17-28, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-21, в Ариэле – 10-21, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-25, на Голанских высотах – 8-23.

Температура воды на Средиземном море 20 градусов, высота волн 20-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В пятницу-воскресенье – без существенных изменений. В понедельник – местами дожди. Во вторник – повышение температуры, малооблачно. В среду – без существенных изменений.

