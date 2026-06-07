В связи с терактом и преследованием террориста в Шароне перекрыты дороги
время публикации: 07 июня 2026 г., 11:34 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 11:34
Полиция сообщает о перекрытии нескольких дорог в районе серии терактов в ряде населенных пунктов вдоль "зеленой черты".
Перекрыто шоссе 557 от перекрестка Шаар-Эфраим до перекрестка Эйнав А-Гдоля, шоссе 57 перекрыто от Эйнав а-Гдоля до перекрестка Шавей-Шомрон.
Шоссе 5533 перекрыто от Цур-Ицхака до Селаит, шоссе 5505 перекрыто от КПП Эяль до перекрестка Цофим, где шоссе присоединяется к 55-й трассе.
Кроме того, перекрыто шоссе 444 в районе перекрестка Тира – в обоих направлениях.