x
07 июня 2026
|
последняя новость: 12:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
07 июня 2026
|
07 июня 2026
|
последняя новость: 12:19
07 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В связи с терактом и преследованием террориста в Шароне перекрыты дороги

Полиция
Транспорт
время публикации: 07 июня 2026 г., 11:34 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 11:34
В связи с терактом и преследованием террориста в Шароне перекрыты дороги
Пресс-служба МАДА

Полиция сообщает о перекрытии нескольких дорог в районе серии терактов в ряде населенных пунктов вдоль "зеленой черты".

Перекрыто шоссе 557 от перекрестка Шаар-Эфраим до перекрестка Эйнав А-Гдоля, шоссе 57 перекрыто от Эйнав а-Гдоля до перекрестка Шавей-Шомрон.

Шоссе 5533 перекрыто от Цур-Ицхака до Селаит, шоссе 5505 перекрыто от КПП Эяль до перекрестка Цофим, где шоссе присоединяется к 55-й трассе.

Кроме того, перекрыто шоссе 444 в районе перекрестка Тира – в обоих направлениях.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 июня 2026

Теракт в районе "зеленой черты": погибший и раненые в Кохав-Яире, Цур-Ицхаке и Цур-Натане