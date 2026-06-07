Чемпионат мира по футболу. Иранцы обвинили власти США в дискриминации

Власти США не выдали визы части иранской делегации. Речь идет о чиновниках и членах тренерского штаба.

Напомним, руководителя Федерации футбола Ирана не пустили в Канаду из-за связей с Корпусом стражей исламской революции.

Федерация футбола Ирана обвинила власти США в дискриминации и создании нервной обстановки, сообщает "Спорт-экспресс".

Издание цитирует заявление федерации " Принимающая сторона своим дискриминирующим целенаправленным поведением против национальной сборной Ирана создала дискриминационную неравную обстановку, что представляет собой политическое вмешательство в спорт в наихудшем из возможных способов".

Сборная Ирана базируется в Мексике, но три матча группового этапа проводит в США.