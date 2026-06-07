Чемпионат мира по футболу. Иранцы обвинили власти США в дискриминации
время публикации: 07 июня 2026 г., 10:48 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 10:48
Власти США не выдали визы части иранской делегации. Речь идет о чиновниках и членах тренерского штаба.
Напомним, руководителя Федерации футбола Ирана не пустили в Канаду из-за связей с Корпусом стражей исламской революции.
Федерация футбола Ирана обвинила власти США в дискриминации и создании нервной обстановки, сообщает "Спорт-экспресс".
Издание цитирует заявление федерации " Принимающая сторона своим дискриминирующим целенаправленным поведением против национальной сборной Ирана создала дискриминационную неравную обстановку, что представляет собой политическое вмешательство в спорт в наихудшем из возможных способов".
Сборная Ирана базируется в Мексике, но три матча группового этапа проводит в США.
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