Источники в Газе: ЦАХАЛ атаковал цель на севере сектора, пять убитых
время публикации: 23 апреля 2026 г., 00:25 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 06:36
Источники в Газе сообщают, что в результате удара ЦАХАЛа по цели в Байт-Лахии, на севере сектора, погибли пять человек.
Утверждается, что среди убитых трое несовершеннолетних.
Гражданская оборона Газы (структура ХАМАСа) отмечает, что была атакована цель около мечети "Аль-Кассам".
Позже источники в Газе сообщили, что ЦАХАЛ атаковал "полицейский КПП" на перекрестке Аль-Маслах, к югу от города Хан-Юнис, в южной части сектора. Один убитый, двое раненых.
ЦАХАЛ пока не комментирует.
Кроме того, ночью источники в Газе сообщали, что ЦАХАЛ обстрелял цель на пограничном переходе Рафах, на юге сектора; цель к востоку от Хан-Юниса, на юге сектора; цель на востоке города Газа.