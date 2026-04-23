Источники в Газе: ЦАХАЛ атаковал цель на севере сектора, пять убитых

Источники в Газе сообщают, что в результате удара ЦАХАЛа по цели в Байт-Лахии, на севере сектора, погибли пять человек.

Утверждается, что среди убитых трое несовершеннолетних.

Гражданская оборона Газы (структура ХАМАСа) отмечает, что была атакована цель около мечети "Аль-Кассам".

Позже источники в Газе сообщили, что ЦАХАЛ атаковал "полицейский КПП" на перекрестке Аль-Маслах, к ​​югу от города Хан-Юнис, в южной части сектора. Один убитый, двое раненых.

ЦАХАЛ пока не комментирует.

Кроме того, ночью источники в Газе сообщали, что ЦАХАЛ обстрелял цель на пограничном переходе Рафах, на юге сектора; цель к востоку от Хан-Юниса, на юге сектора; цель на востоке города Газа.