Хегсет посвятил речь в честь высадки в Нормандии борьбе с мигрантами

Мир отметил 82-ю годовщину D-Day – высадки 6 июня 1944 года западных союзников на севере Франции, которая значительно приблизила победу антигитлеровской коалиции во Второй Мировой войне.

Военный министр США Пит Хегсет, выступая на американском военном кладбище в Кольвиль-сюр-Мер, воспользовался памятной датой для того, чтобы подвергнуть критике политику европейских государств в сфере иммиграции.

"К сожалению, сегодня представители других опасных идеологий штурмуют другие европейские пляжи. Пляжи Испании, Греции и Болгарии. Прибывают полные людей лодки. Когда уже европейские столицы предпримут что-то по поводу этого вторжения?" – спросил он.