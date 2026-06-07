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Мир

Хегсет посвятил речь в честь высадки в Нормандии борьбе с мигрантами

США
Европейский Союз
время публикации: 07 июня 2026 г., 11:21 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 11:24
Хегсет посвятил речь в честь высадки в Нормандии борьбе с мигрантами
AP Photo/Jeremias Gonzalez

Мир отметил 82-ю годовщину D-Day – высадки 6 июня 1944 года западных союзников на севере Франции, которая значительно приблизила победу антигитлеровской коалиции во Второй Мировой войне.

Военный министр США Пит Хегсет, выступая на американском военном кладбище в Кольвиль-сюр-Мер, воспользовался памятной датой для того, чтобы подвергнуть критике политику европейских государств в сфере иммиграции.

"К сожалению, сегодня представители других опасных идеологий штурмуют другие европейские пляжи. Пляжи Испании, Греции и Болгарии. Прибывают полные людей лодки. Когда уже европейские столицы предпримут что-то по поводу этого вторжения?" – спросил он.

Мир
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