Жителю Кафр-Каны предъявят обвинения убийстве на почве кровной мести

Пресс-служба полиции Израиля сообщила о завершении расследования убийства 49-летнего Зияда Амары, расстрелянного в конце декабря 2025 года в своем автомобиле на въезде в деревню Илут.

Следствие установило, что к автомобилю жертвы было прикреплено отслеживающее устройство. При въезде в Илут его автомобиль был заблокирован, после чего с нулевой дистанции в него выпустили десятки пуль. Сразу после убийства подозреваемые уехали в Кафр-Кану, где сожгли автомобиль, произвели выстрелы в воздух и скрылись с места преступления.

В марте 2026 года по подозрению в убийстве был арестован 41-летний житель Кафр-Каны. Мотивом убийства, по данным следствия, была кровная месть – за месяц до убийства Зияда Амары его сыну, Насеру Амаре, были предъявлены обвинения в убийстве Али Авады, родственника обвиняемого.

Авада был Амарой-младшим, когда проезжал мимо его дома на квадроцикле.