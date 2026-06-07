Учения МАДА неподалеку от "зеленой черты": медики прибыли к месту терактов первыми

Представитель службы скорой помощи "Маген Давид Адом", глава отделения МАДА в Кфар-Сабе Лиор Зильверберг рассказал, что организация проводила крупные учения в одном из населенных пунктов неподалеку от "зеленой черты", когда начали поступать сообщения о раненых в результате стрельбы в нескольких точках одновременно.

"Мы немедленно прекратили учения и направились на машинах интенсивной терапии и машинах скорой помощи к автозаправочной станции в Кохав-Яире, а также в Цур-Ицхак и Цур-Натан, – сообщил он. – На автозаправочной станции фельдшеры и парамедики МАДА оказали медицинскую помощь двум пострадавшим, которые были доставлены в больницу в тяжелом и средней тяжести состоянии".

"На въезде в Цур-Ицхак мы обнаружили еще двух пострадавших: около 30-летнего мужчину с огнестрельным ранением руки и 61-летнюю женщину, находившуюся в автомобиле и получившую огнестрельное ранение верхней части тела, – продолжил Зильверберг. – Мы оказали им медицинскую помощь, после чего оба были доставлены в больницу на машинах интенсивной терапии МАДА. Их состояние оценивалось как средней тяжести".

"Затем я продолжил движение в сторону Цур-Натана, откуда поступило сообщение о продолжающейся стрельбе. По дороге гражданские лица остановили меня и попросили оказать помощь пострадавшему, находившемуся в автомобиле без сознания. У него не было пульса и дыхания, на теле имелись огнестрельные ранения. После медицинского осмотра нам пришлось констатировать его смерть, – отметил парамедик. – Рядом с автомобилем находился еще один пострадавший. Он был в сознании и получил огнестрельные ранения верхней части тела. После оказания первой медицинской помощи на месте его доставили в больницу на машине интенсивной терапии. Его состояние оценивается как средней тяжести – тяжелое".