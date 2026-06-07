ABC: США готовятся возобновить остановленные в 1961 году казни осужденных военнослужащих

Как стало известно телеканалу ABC, вооруженные силы США впервые за несколько десятилетий готовят приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных американским военнослужащим. План должен быть утвержден администрацией Дональда Трампа.

План, получивший название "Операция решительная справедливость", был разработан в феврале 2026 года. Он предусматривает передачу осужденных из военной тюрьмы на базе Fort Leavenworth в штате Канзас на специальный объект Управления тюрем по приведению приговоров в исполнение в Тер-Хоте, штат Индиана.

Последний случай приведения в исполнение смертного приговора, вынесенного американскому военнослужащему, был зафиксирован в 1961 году. Тогда казнили рядового Джона Беннета, который изнасиловал и попытался убить 11-летнюю австрийскую девочку.

Смертной казни ожидают четверо американских военнослужащих. Среди них – Нидаль Хасан, осужденный за массовую стрельбу в Форт-Худ в 2009 году, и Рональд Грей, бывший повар 82-й воздушно-десантной дивизии, осужденный в 1988 году по 14 пунктам обвинения (три убийства с особой жестокостью, покушение на убийство, три изнасилования).