Зеленский сообщил о российском воздушном ударе по Чернобыльской АЭС

Президент России Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 7 июня россияне нанесли удар по особой территории вокруг Чернобыльской АЭС, и БПЛА "Шахед" поразил одно из зданий Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

По его словам, российская сторона целенаправленно нанесла удар по объекту критической атомной инфраструктуры: "Радиационный фон находится в пределах нормы, однако зафиксированного превышение даже уже давно заоблачного уровня российской наглости".

Данные "Энергоатома" указывают, что удар пришелся по площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), в результате чего частично повреждено здание, где принимают контейнеры.

Украинская сторона подчеркивает: после инсинуаций о якобы имевшем место ударе Украины по Запорожской АЭС Россия атаковала атомную электростанцию в Чернобыле.