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Мир

Зеленский сообщил о российском воздушном ударе по Чернобыльской АЭС

Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина
время публикации: 07 июня 2026 г., 12:38 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 12:42
Зеленский сообщил о российском воздушном ударе по Чернобыльской АЭС
AP Photo/Evgeniy Maloletka

Президент России Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 7 июня россияне нанесли удар по особой территории вокруг Чернобыльской АЭС, и БПЛА "Шахед" поразил одно из зданий Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

По его словам, российская сторона целенаправленно нанесла удар по объекту критической атомной инфраструктуры: "Радиационный фон находится в пределах нормы, однако зафиксированного превышение даже уже давно заоблачного уровня российской наглости".

Данные "Энергоатома" указывают, что удар пришелся по площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), в результате чего частично повреждено здание, где принимают контейнеры.

Украинская сторона подчеркивает: после инсинуаций о якобы имевшем место ударе Украины по Запорожской АЭС Россия атаковала атомную электростанцию в Чернобыле.

Мир
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