Пляжи Израиля в выходные дни: благоприятная погода, местами встречаются медузы
В эти выходные, 23-25 апреля, погода в прибрежных районах будет благоприятной для пляжного отдыха: тепло, не жарко, комфортная температура воды. Однако при купании следует соблюдать осторожность: встречаются медузы.
Купальный сезон формально начался 9 апреля. На официальных пляжах есть спасатели.
На побережье Средиземного моря днем – 22-25 градусов по Цельсию. При этом температура воды – около 20 градусов. Высота волн – до 0,8 м.
В Эйлате днем – 30-31 градус. В Эйлатском заливе волны до 0,5 м, временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 23 градуса.
На берегу Кинерета температура днем – 28-34 градуса. Волны до 0,6 м. Температура воды – 18-19 градусов.
На берегу Мертвого моря температура днем – 29-32 градуса. Волны до 0,5 м. Температура воды – 22 градуса.
Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.
Ситуация по медузам: встречаются довольно часто, но не везде; за последнюю неделю их концентрация в прибрежной зоне немного возросла, однако пока рано говорить о "сезоне медуз". Рекомендуется плавать там, где пляжи отделены от открытого моря островами или волнорезами. Когда вы плаваете в маске, риск неожиданного столкновения с медузой ниже.
Медузы израильского побережья Средиземного моря
Около израильского побережья Средиземного моря обычно наблюдаются скопления двух типов опасных медуз: Ропилема-номадика (Rhopilema nomadica) и Пелагия-ночесветка (Pelagia noctiluca).
Соприкосновение с этими медузами может вызывать "ожоги".
"Ропилемы" – белые или голубоватые, "пелагии" обычно бледно-лилового цвета, в крапинку. Размер этих медуз от 5 до 50 см в диаметре. "Роднит" этих медуз то, что они светятся в темноте.
Менее опасной считается ушастая аурелия (Aurelia aurita), но и она может вызывать "ожоги".
Можно также встретить маленьких мнемиопсисов – это не медуза, а гребневик, для человека они не опасны (как и медузы-ропилемы, мнемиопсисы светятся в темноте).
Иногда можно встретить очень красивых "андромед" (Cassiopea andromeda).
Есть на израильском побережье и другие виды медуз.
Меры предосторожности
Соприкосновение с щупальцами опасных медуз вызывает ожог, у некоторых людей поражение стрекательными клетками медуз может привести и к аллергической реакции.
Если жалящие клетки попадут в глаза, человек может лишиться зрения. Поэтому следует соблюдать меры предосторожности: не тереть глаза, если только что касались руками медузы (необходимо заранее предупреждать об этом детей), желательно не нырять без маски или специальных очков с открытыми глазами в местах скопления медуз.
Наиболее разумным поведением, если вы оказались на пляже во время "нашествия медуз", будет наблюдение за ними издалека. Не стоит преследовать медуз и вылавливать их из воды. Хорошо при купании использовать специальные закрытые костюмы.
При купании в период "нашествия медуз" кожа ощущает постоянное жжение от стрекательных клеток, находящихся в воде. Это неопасно, хотя на теле могут появляться покраснения, как от ожога крапивой. Зачастую в районах публичных пляжей, где люди вытаскивают медуз из воды, жжение сильнее, так как медузы особенно активны в моменты опасности.
Если медуза уже вытащена на берег, то трогать ее "шапку" безопасно, но к щупальцам лучше не прикасаться.
Не следует промывать ожог ядом медузы пресной водой – это приводит к тому, что ядовитые клетки лопаются, и яд попадает на другие участки тела. Не стоит также посыпать поврежденную кожу песком.
В последние годы минздрав Израиля не рекомендует применять уксус в случае "ожога" медузой.
Что же делать?
1) Удалить остатки медузы с кожи ватным тампоном или кусочком пластика.
2. Не тереть место укуса, чтобы не усилить проникновение яда в кожу.
3. Промыть место "ожога" морской водой.
4. Уже дома на чистую кожу можно нанести гель для успокоения кожи. Рана от ожога должна подсохнуть и затянуться в течение двух дней. Если в нее попала инфекция и не помогли никакие средства для успокоения кожи, проконсультируйтесь с врачом. Если возникла аллергическая реакция, следует незамедлительно обратиться к врачу.