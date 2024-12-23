Внимание, розыск: пропал 65-летний Серж Ицхак Бенуа, его жизни и здоровью грозит опасность (найден)
время публикации: 23 декабря 2024 г., 22:59 | последнее обновление: 23 декабря 2024 г., 23:25
Полиция обращается к общественности с просьбой о помощи в установлении местонахождения пропавшего жителя Нетании, жизнь и здоровье которого находятся под угрозой. Пропал 65-летний Серж Ицхак Бенуа из Нетании, в последний раз его видели в понедельник, 23 декабря, утром, после чего от него не было вестей.
Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавый, седые волосы, синие глаза. Был одет в черную куртку.
Всех, кто располагает информацией, которая поможет установить местонахождение пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Нетании по телефону 09-8864444.
Вскоре после публикации сообщения полиция заявила, что пропавший найден.