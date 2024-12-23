x
23 декабря 2024
|
последняя новость: 00:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 декабря 2024
|
23 декабря 2024
|
последняя новость: 00:05
24 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропал 65-летний Серж Ицхак Бенуа, его жизни и здоровью грозит опасность (найден)

Полиция
Розыск
время публикации: 23 декабря 2024 г., 22:59 | последнее обновление: 23 декабря 2024 г., 23:25
Внимание, розыск: пропал 65-летний Серж Ицхак Бенуа, его жизни и здоровью грозит опасность
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой о помощи в установлении местонахождения пропавшего жителя Нетании, жизнь и здоровье которого находятся под угрозой. Пропал 65-летний Серж Ицхак Бенуа из Нетании, в последний раз его видели в понедельник, 23 декабря, утром, после чего от него не было вестей.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавый, седые волосы, синие глаза. Был одет в черную куртку.

Всех, кто располагает информацией, которая поможет установить местонахождение пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Нетании по телефону 09-8864444.

Вскоре после публикации сообщения полиция заявила, что пропавший найден.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 декабря 2024

Внимание, розыск: пропал 83-летний Давид Кильберг из Ашдода, его жизни грозит опасность
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 28 января 2022

Внимание, розыск: пропал 83-летний Петр Малков из Ор-Акивы