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Израиль

Голан назвал четыре темы, вокруг которых "оппозиция должна объединиться"

Демократим
Яир Голан
время публикации: 23 декабря 2024 г., 15:20 | последнее обновление: 23 декабря 2024 г., 15:20
Голан назвал четыре темы, вокруг которых "оппозиция должна объединиться"
Yonatan Sindel/Flash90

В понедельник, 23 декабря, на заседании фракции "Демократим" Яир Голан заявил: "Есть четыре темы, которые оппозиция должна продвигать: возвращение всех заложников, создание государственной следственной комиссии, спасение израильской демократии и требование незамедлительных выборов. Вокруг этих четырех тем оппозиция должна объединиться".

"Нынешняя коалиция не имеет большинства, она рушит все основы израильского общества, ведет нас к аннексии миллионов палестинцев и этому надо положить конец", – сказал Голан.

Яир Голан высказался против предполагаемой амнистии премьер-министру Биньямину Нетаниягу: "Гигантский ущерб, причиненный премьер-министром, действия, связанные только и исключительно с его уголовными делами, - всё это не оставляет альтернативы, надо довести процесс до конца".

На заседании фракции присутствовали родственники Инбар Хейман, похищенной с фестиваля "Нова" и объявленной убитой. В начале заседания фракции Голан пожелал, чтобы "Инбар вернулась живой и невредимой". "Она не вернется", – отреагировала тетя Инбар. Позже родственники девушки подарили Голану свечу, которую он пообещал зажечь в день праздника Ханука.

Израиль
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