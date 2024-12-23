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Ближний Восток

Насралла лично был свидетелем взрыва "бронированных пейджеров" из поставок "Мосада"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 23 декабря 2024 г., 00:54 | последнее обновление: 23 декабря 2024 г., 01:04
Насралла лично был свидетелем взрыва "бронированных пейджеров" из поставок "Мосада"
AP Photo/Hussein Malla

Представители "Мосада" раскрыли новые подробности операции по одновременному взрыву тысяч пейджеров, которая нанесла тяжелый удар по "Хизбалле", существенно снизила возможности группировки перед началом наземной операции ЦАХАЛа в Ливане и оказала весомое сдерживающее влияние на проиранские группировки и Иран.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, подчеркнув, что материал уже одобрен военной цензурой, генеральный секретарь "Хизбаллы" Хасан Насралла лично наблюдал, как на нескольких ключевых командирах группировки взрываются пейджеры: это происходило во время встречи командования, на которой он присутствовал. Происходящее произвело на Насраллу сильное впечатление.

"Хизбалла" была вынуждена отказаться от высокотехнологичных устройств и смартфонов, по которым легко выследить носителя аппарата. Поэтому группировка искала "бронированные" пейджеры, чтобы они не боялись активного использования в полевых и боевых условиях. "Мосад" увидел в этом запросе отличную возможность.

Израильская разведка приступила к работе по подготовке "заряженных" пейджеров, параллельно с этим запустив дезинформацию через закупщиков "Хизбаллы" , чтобы убедить их закупить конкретно эту модель. На встрече с главой правительства Израиля глава "Мосада" Давид Барнеа продемонстрировал специально разработанное для операции устройство. Нетаниягу спросил, можно ли его бросить в стену, и Барнеа ответил утвердительно. Нетаниягу бросил пейджер в стену, и аппарат после этого продолжал работать, а в стене осталась дыра.

Бронированность аппаратов приятно удивила и "Хизбаллу", снабдившую тысячи своих активистов новыми аппаратами, над которыми поработал "Мосад". Одновременные взрывы, которые вывели из строя 4000 террористов, произошли благодаря зашифрованному сообщению, потребовавшему для прочтения одновременного нажатия двух кнопок.

Ближний Восток
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