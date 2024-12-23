ЦАХАЛ передаст родителям погибших наблюдательниц записи их последних суток

После более года борьбы, судебных исков и публикаций в СМИ: Армия обороны Израиля передаст в понедельник, 23 декабря, семьям погибших на базе в Нахаль-Оз наблюдательниц ЦАХАЛа ("тацпитаниот") записи переговоров и видеозаписи, запечатлевшие последние дни их дочерей.

8 сентября родственники 18 наблюдательниц обратились в БАГАЦ с иском против Армии обороны Израиля, требуя дать им возможность ознакомиться с записями, сделанными в течение суток до "черной субботы". Родители девушек считают, что речь идет о минимальном снисхождении со стороны армии, и выражают недоумение по поводу отказа армии.

В конце сентября ЦАХАЛ уведомил судей БАГАЦа, что родителям наблюдательниц, убитых в "черную субботу" 7 октября на базе "Нахаль Оз", будут переданы записи последних переговоров их дочерей. Родителям будут переданы аудиозаписи, на которых можно услышать голоса девушек, за сутки до "черной субботы" или с последнего дежурства каждой из них. Однако затем армия попросила отсрочки на месяц.

28 октября ЦАХАЛ вновь подал в БАГАЦ просьбу об очередной отсрочке предоставления родителям погибших на военной базе "Нахаль-Оз" в "черную субботу" 7 октября военнослужащих-наблюдательниц ("тацпитаниот") записей последних дней переговоров на базе. В своей просьбе, переданной в БАГАЦ, представители ЦАХАЛа аргументировали необходимость отсрочки еще на месяц "высокой загруженностью" в связи с продолжением военных действий на нескольких фронтах.