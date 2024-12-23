x
23 декабря 2024
|
последняя новость: 16:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 декабря 2024
|
23 декабря 2024
|
последняя новость: 16:20
23 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Смотрич: "Моя позиция ясна – я против капитулянтских сделок"

Ционут Датит
Бецалель Смотрич
время публикации: 23 декабря 2024 г., 15:57 | последнее обновление: 23 декабря 2024 г., 16:04
Смотрич: "Моя позиция ясна – я против капитулянтских сделок"
Chaim Goldberg FLASH90

Министр финансов Израиля, лидер партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич 23 декабря на заседании фракции заявил: "Мы являемся свидетелями лживой и манипулятивной попытки представить часть народа как тех, кому чужда боль родственников заложников. Все мечтают о возвращении похищенных".

"Моя позиция ясна – я против капитулянтских сделок, против освобождения сотен террористов с кровью на руках. Необходимо продолжать давление на ХАМАС, необходимо добиваться капитуляции ХАМАСа. Это мое мнение. Я полон сочувствия к семьям заложников, но есть вещь, именуемая национальной ответственностью", – сказал Смотрич.

Смотрич также приветствовал решение министра обороны Исраэля Каца потребовать от командования ЦАХАЛа завершить до конца января расследование событий 7 октября 2023 года.

"До тех пор все назначения в армии заморожены, и это тоже правильно. Завершение расследований должно символизировать начало смены военного руководства и военной концепции", – пояснил министр финансов.

Бецалель Смотрич также подверг критике министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира за голосование против бюджета: "Я тогда не понимал, зачем это было сделано, я и сейчас не понимаю. Увязывать бюджет с любым другим вопросом – безответственно и опасно".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 декабря 2024

Голан назвал четыре темы, вокруг которых "оппозиция должна объединиться"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 декабря 2024

Ганц: "Закон о призыве – это автомобиль без мотора"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 декабря 2024

Лапид: "Нам нужна государственная следственная комиссия, прямо сейчас"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 декабря 2024

Либерман: "Израиль ведет войну не на семь, а на восемь фронтов"