Смотрич: "Моя позиция ясна – я против капитулянтских сделок"

Министр финансов Израиля, лидер партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич 23 декабря на заседании фракции заявил: "Мы являемся свидетелями лживой и манипулятивной попытки представить часть народа как тех, кому чужда боль родственников заложников. Все мечтают о возвращении похищенных".

"Моя позиция ясна – я против капитулянтских сделок, против освобождения сотен террористов с кровью на руках. Необходимо продолжать давление на ХАМАС, необходимо добиваться капитуляции ХАМАСа. Это мое мнение. Я полон сочувствия к семьям заложников, но есть вещь, именуемая национальной ответственностью", – сказал Смотрич.

Смотрич также приветствовал решение министра обороны Исраэля Каца потребовать от командования ЦАХАЛа завершить до конца января расследование событий 7 октября 2023 года.

"До тех пор все назначения в армии заморожены, и это тоже правильно. Завершение расследований должно символизировать начало смены военного руководства и военной концепции", – пояснил министр финансов.

Бецалель Смотрич также подверг критике министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира за голосование против бюджета: "Я тогда не понимал, зачем это было сделано, я и сейчас не понимаю. Увязывать бюджет с любым другим вопросом – безответственно и опасно".