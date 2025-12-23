Задержаны пятеро подозреваемых в нападении на арабскую ферму в Палестинской автономии

Следователи полиции округа Иудеи и Самарии совместно с силами бригады "Йехуда" Армии обороны Израиля задержали пятерых подозреваемых в причастности к нападению на арабскую ферму в районе деревни Самуа в окрестностях Хеврона в Палестинской автономии.

По данным следствия, задержанные проникли на ферму, нанесли ущерб имуществу и животным, и распылили перцовый газ.

Задержанные переданы для допроса в центральное подразделение округа, после чего предстанут перед судом для определения меры пресечения.

Палестинские источники утверждают, что трое членов владеющей фермой семьи были ранены, и что нападавшие побили окна в здании, нанесли ущерб имуществу внутри дома и автомобилю, и напали с ножами на принадлежащее ферме стадо.