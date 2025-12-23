x
23 декабря 2025
|
последняя новость: 09:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 декабря 2025
|
23 декабря 2025
|
последняя новость: 09:02
23 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Задержаны пятеро подозреваемых в нападении на арабскую ферму в Палестинской автономии

Иудея и Самария
время публикации: 23 декабря 2025 г., 07:51 | последнее обновление: 23 декабря 2025 г., 08:25
Задержаны пятеро подозреваемых в нападении на арабскую ферму в Палестинской автономии
Flash90

Следователи полиции округа Иудеи и Самарии совместно с силами бригады "Йехуда" Армии обороны Израиля задержали пятерых подозреваемых в причастности к нападению на арабскую ферму в районе деревни Самуа в окрестностях Хеврона в Палестинской автономии.

По данным следствия, задержанные проникли на ферму, нанесли ущерб имуществу и животным, и распылили перцовый газ.

Задержанные переданы для допроса в центральное подразделение округа, после чего предстанут перед судом для определения меры пресечения.

Палестинские источники утверждают, что трое членов владеющей фермой семьи были ранены, и что нападавшие побили окна в здании, нанесли ущерб имуществу внутри дома и автомобилю, и напали с ножами на принадлежащее ферме стадо.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook