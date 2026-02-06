МИД Ирана заявил, что переговоры с США в Омане временно прекращены

Представитель министерства иностранных дел Ирана заявил, что ядерные переговоры с США в Омане временно прекращены. По данным СМИ, пока неизвестно, когда они возобновятся.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прокомментировал завершение переговоров с США в Омане, заявив: "Точки зрения обеих сторон были изложены надлежащим образом. Это хорошее начало. Достигнута договоренность о продолжении диалога".

По его словам, "дата и место следующей встречи будут определены в ближайшие дни".

"Сейчас мы находимся на этапе укрепления доверия, и сегодняшние переговоры были позитивными. Если мы продолжим идти этим позитивным путем, то придем к структуре, которая позволит управлять процессом переговоров", – добавил Аракчи.

Ранее министерство иностранных дел Омана сообщило о завершении первого раунда переговоров в Маскате, посвященных ядерной программе Ирана. В переговорах принял участие командующий Центральным командованием США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.

В заявлении МИДа Омана сказано, что министр провел отдельные встречи с обеими делегациями. Обсуждения были посвящены созданию надлежащих условий для возобновления дипломатических и технических переговоров между странами. Также отмечается, что была подчеркнута необходимость продвигать процесс вперед, учитывая решимость, проявленную обеими сторонами для успешного завершения обсуждений.

Напомним, основную американскую делегацию в Омане представляли спецпосланник Стив Виткофф и Джаред Кушнер; иранскую – глава МИД Аббас Аракчи. Переговоры проходили в Маскате при посредничестве Омана.

По данным Reuters и AP, Вашингтон настаивал на более широком формате (включая темы ракетной программы и иранских прокси-сил), тогда как Тегеран подчеркивал, что обсуждение должно ограничиваться ядерной темой.