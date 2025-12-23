Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 23 декабря, температура понизится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность. Ожидаются дожди, преимущественно на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 8-16 градусов, в Тель-Авиве – 12-19, в Хайфе – 13-19, в Эйлате – 13-23, в Беэр-Шеве – 8-19, на побережье Мертвого моря – 12-18, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-20, в Ариэле – 10-18, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 10-20, на Голанских высотах – 10-17.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21-22 градуса, высота волн – 40-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В среду – малооблачно, тепло. В четверг-понедельник ожидаются дожди, временами с грозами.