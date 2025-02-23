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Израиль

Похороны Шири, Ариэля и Кфира Бибас состоятся в ближайшую среду

Заложники
время публикации: 23 февраля 2025 г., 18:16 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 18:16
Похороны Шири, Ариэля и Кфира Бибас состоятся в ближайшую среду
Фото семьи Бибас

Родные Шири, Ариэля и Кфира Бибас сообщили, что их похороны состоятся в ближайшую среду, 25 февраля. На церемонии похорон будут допущены только близкие родственники и друзья. Для всех остальных израильтян позднее будет опубликован маршрут траурного шествия.

"В ближайшую среду мы проводим в последний путь Шири, Ариэля и Кфира. Мы знаем, что многие из вас хотели бы находиться там, но чтобы дать семье возможность проститься в узком кругу, церемония будет закрытой и на ней будут присутствовать только члены семьи и приглашенные лица. Вместе с тем, для нас важно, чтобы все желающие отдать им последнюю дань уважения, смогли это сделать – позднее будет опубликован маршрут траурной процессии", – говорится в сообщении.

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