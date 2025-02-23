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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов по объектам "Хизбаллы" в Ливане

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 23 февраля 2025 г., 19:06 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 19:06
ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов по объектам "Хизбаллы" в Ливане
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что самолеты военно-воздушных сил нанесли удары по зданиям, использовавшимся в военных целях "Хизбаллой" на юге Ливана. Цели были атакованы после того, как на объектах была зафиксирована активность боевиков.

ЦАХАЛ заявил, что активность боевиков "Хизбаллы" в этом районе является нарушением соглашения между Израилем и правительством Ливана.

"Ранее ливанские СМИ сообщили, что израильские ВВС атаковали не менее 14 целей на юге Ливана.

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