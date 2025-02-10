x
10 февраля 2025
|
последняя новость: 22:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 февраля 2025
|
10 февраля 2025
|
последняя новость: 22:16
10 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Бен-Гвир попытается законодательно запретить поставку гуманитарной помощи в сектор Газы

Оцма Иегудит
Итамар Бен-Гвир
Кнессет
Законы
время публикации: 10 февраля 2025 г., 20:49 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 20:54
Бен-Гвир попытается законодательно запретить поставку гуманитарной помощи в сектор Газы
AP Photo/Mariam Dagga

Председатель партии "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир вместе с депутатами Лимор Сон Ар-Мелех и Ицхаком Крейзером подали законопроект, который полностью запретит поставки гуманитарной помощи в сектор Газы.

Как сообщает в понедельник, 10 февраля, INN, в пояснении к законопроекту депутаты напоминают, что прекращение поставок гуманитарной помощи в начале войны нанесло сильный удар по ХАМАСу и сделало возможной первую сделку по освобождению заложников. В рамках этой сделки поставки гуманитарной помощи были возобновлены.

"С тех пор ЦАХАЛ и службы безопасности ведут непрерывные боевые действия, цель которых – уничтожить организацию ХАМАС. Параллельно с этим мы передаем гуманитарную помощь, которая позволяет террористической организации ХАМАС получать "кислород" для продолжения контроля над территорией, постоянной реорганизации и выживания", – указано в этом законопроекте.

Авторы законопроекта подчеркивают, что полное прекращение гуманитарной помощи и обуславливание ее возобновление возвращением всех оставшихся в секторе Газы заложников – единственное эффективное средство давления на ХАМАС. Поэтому мы предлагаем запретить Государству Израиль передавать гуманитарную помощь от своего имени или от имени других стран или организаций, в любой форме и любым способом, до тех пор, пока на контролируемой террористами территории удерживаются заложники", – указывают представители "Оцма Иегудит".

Бен-Гвир подчеркнул, что в течение всего года утверждалось, что гуманитарная помощь доходит и до заложников, но стало понятно, что это ложь, и заложники не получали ничего. "Только полное прекращение поставок гуманитарной помощи поможет безопасно вернуть наших заложников, а не безответственные сделки", – утверждает Бен-Гвир.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 февраля 2025

Движение "Цав 9" обещает перекрыть доставку гуманитарной помощи сектору Газы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 февраля 2025

Бен-Гвир: Единственный возможный ответ ХАМАСу – массированный удар по Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 февраля 2025

ХАМАС объявил о приостановке освобождения израильских заложников
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 февраля 2025

Смотрич: "Необходимо навечно оккупировать территорию Газы"