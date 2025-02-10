Бен-Гвир попытается законодательно запретить поставку гуманитарной помощи в сектор Газы

Председатель партии "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир вместе с депутатами Лимор Сон Ар-Мелех и Ицхаком Крейзером подали законопроект, который полностью запретит поставки гуманитарной помощи в сектор Газы.

Как сообщает в понедельник, 10 февраля, INN, в пояснении к законопроекту депутаты напоминают, что прекращение поставок гуманитарной помощи в начале войны нанесло сильный удар по ХАМАСу и сделало возможной первую сделку по освобождению заложников. В рамках этой сделки поставки гуманитарной помощи были возобновлены.

"С тех пор ЦАХАЛ и службы безопасности ведут непрерывные боевые действия, цель которых – уничтожить организацию ХАМАС. Параллельно с этим мы передаем гуманитарную помощь, которая позволяет террористической организации ХАМАС получать "кислород" для продолжения контроля над территорией, постоянной реорганизации и выживания", – указано в этом законопроекте.

Авторы законопроекта подчеркивают, что полное прекращение гуманитарной помощи и обуславливание ее возобновление возвращением всех оставшихся в секторе Газы заложников – единственное эффективное средство давления на ХАМАС. Поэтому мы предлагаем запретить Государству Израиль передавать гуманитарную помощь от своего имени или от имени других стран или организаций, в любой форме и любым способом, до тех пор, пока на контролируемой террористами территории удерживаются заложники", – указывают представители "Оцма Иегудит".

Бен-Гвир подчеркнул, что в течение всего года утверждалось, что гуманитарная помощь доходит и до заложников, но стало понятно, что это ложь, и заложники не получали ничего. "Только полное прекращение поставок гуманитарной помощи поможет безопасно вернуть наших заложников, а не безответственные сделки", – утверждает Бен-Гвир.