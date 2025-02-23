x
23 февраля 2025
|
последняя новость: 21:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 февраля 2025
|
23 февраля 2025
|
последняя новость: 21:12
23 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Служба тыла: сняты все ограничения в населенных пунктах на границе с Ливаном

Пресс-служба ЦАХАЛа
Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 23 февраля 2025 г., 20:31 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 20:31
Служба тыла: сняты все ограничения в населенных пунктах на границе с Ливаном
Chen Leopold/FLASH90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о снятии всех ограничений, действовавших в населенных пунктах на границе с Ливаном, на так называемой "линии противостояния".

Это решение было принято по итогам совещания по оценке ситуации, в котором принимали участие начальник Генштаба Герци А-Леви и министр обороны Исраэль Кац.

ЦАХАЛ просит граждан и впредь следить за распоряжениями Службы тыла, публикуемыми в официальных источниках и с помощью мобильных приложений.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 января 2025

Управление тылом продлило действие существующих инструкций
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 ноября 2024

Управление тылом сняло ограничение на проведение массовых мероприятий в ряде районов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 ноября 2024

Управление тылом оставило в силе ограничения, действующие на севере Израиля