Служба тыла: сняты все ограничения в населенных пунктах на границе с Ливаном
время публикации: 23 февраля 2025 г., 20:31 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 20:31
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о снятии всех ограничений, действовавших в населенных пунктах на границе с Ливаном, на так называемой "линии противостояния".
Это решение было принято по итогам совещания по оценке ситуации, в котором принимали участие начальник Генштаба Герци А-Леви и министр обороны Исраэль Кац.
ЦАХАЛ просит граждан и впредь следить за распоряжениями Службы тыла, публикуемыми в официальных источниках и с помощью мобильных приложений.
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