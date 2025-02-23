Служба тыла: сняты все ограничения в населенных пунктах на границе с Ливаном

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о снятии всех ограничений, действовавших в населенных пунктах на границе с Ливаном, на так называемой "линии противостояния".

Это решение было принято по итогам совещания по оценке ситуации, в котором принимали участие начальник Генштаба Герци А-Леви и министр обороны Исраэль Кац.

ЦАХАЛ просит граждан и впредь следить за распоряжениями Службы тыла, публикуемыми в официальных источниках и с помощью мобильных приложений.