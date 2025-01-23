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Израиль

Полиция ПА арестовала корреспондента "Аль-Джазиры", освещавшего события в Дженине

Полиция
Палестинская администрация
время публикации: 23 января 2025 г., 07:05 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 07:14
Полиция ПА арестовала корреспондента "Аль-Джазиры", освещавшего события в Дженине
AP Photo/Mahmoud Illean

Силы специального назначения полиции Палестинской администрации арестовали Мухаммада аль-Атраша – корреспондента катарского телеканала "Аль-Джазира", который освещал события в Дженине.

Об этом сообщают "Аль-Джазира" и хамасовский "Палестинский информационный центр".

В сообщениях об аресте аль-Атраша подчеркивается, что тем самым администрация ПА содействовала властям Израиля, которые два дня назад объявили о начале масштабной военной операции "Железная стена" в Дженине.

Напомним, что 1 января палестинские полицейские выдали журналистам телеканала "Аль-Джазира" ордер о закрытии редакции в Рамалле. Тогда телеканал обвинил администрацию Махмуда Аббаса в "попытке скрыть правду о событиях в Дженине", где палестинские силы безопасности проводили масштабную антитеррористическую операцию, а также в сотрудничестве с "оккупационными властями".

Израиль
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