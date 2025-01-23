В дом футболиста Эрана Захави, находящегося с командой в Норвегии, проникли воры
время публикации: 23 января 2025 г., 22:30 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 22:51
Вечером 23 января неизвестные пытались ограбить дом нападающего тель-авивского "Маккаби" Эрана Захави. Ворам было известно, что футболист вместе с командой находится в Норвегии, где сегодня вечером они играют с местным клубом "Будё-Глимт".
Как сообщает новостная служба N12, злоумышленники проникли в дом через окно второго этажа. Один из сыновей футболиста услышал подозрительный шум и сообщил матери, которая немедленно вызвала полицию. Поднявшийся переполох спугнул воров, и они скрылись до прибытия полицейских.
Пока неизвестно, было ли что-то похищено из дома футболиста.
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