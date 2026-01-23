Завершена масштабная антитеррористическая операция в Хевроне

ЦАХАЛ объявил о завершении в Хевроне, в районе Джабаль-Джаухар, масштабной антитеррористической операции, в которой, помимо военных, участвовали ШАБАК и полиция.

Операция была начата 19 января и завершилась 22 января. За этот период были проведены обыски примерно в 350 зданиях, арестованы 14 подозреваемых в террористической деятельности и хранении оружия. Изъяты восемь единиц огнестрельного оружия, включая винтовки M16, M4, пистолеты, а также десятки ножей и др.