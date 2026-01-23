Предвыборные альянсы и угроза новой войны. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

На этой неделе начали вырисовываться контуры будущей предвыборной кампании. Еще нет даты, да и повестка не определена, и каждый пытается сосредоточить внимание избирателей на максимально удобных для него моментах, однако несколько событий уходящей недели наглядно продемонстрировали направление, в котором движется израильская политическая система.

Тем временем, коалиция продолжает попытки решить задачу со многими неизвестными: как утвердить бюджет до закона о призыве, как сохранить при этом союз с ультраортодоксами, как не растерять поддержку избирателей. Часть ответов – уже на следующей неделе.

Тем временем, война продолжается. Декларация Дональда Трампа о переходе ко второму этапу плана из 20 пунктов в секторе Газы трудно уживается с решением, которое правительство намерено принять в ближайшее воскресенье о призыве 280 тысяч резервистов. На этой неделе премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, выступая на пленарном заседании Кнессета, что "работа не завершена, у нас есть еще планы и задачи". Премьер не стал вдаваться в подробности, однако нет недостатка в возможных районах противостояния. ХАМАС в Газе вооружен и функционирует. При всей важности Ливана с "Хизбаллой", Йемена с хуситами и, конечно, Ирана, Нетаниягу отлично понимает, что избиратели будут оценивать итоги каденции в первую очередь по итогам войны с ХАМАСом.

Гади Айзенкот: новый Рабин или новый Липкин-Шахак?

На этой неделе стало известно, что глава партии "Яшар" Гади Айзенкот обратился к Нафтали Беннету и Яиру Лапиду с предложением о создании единого предвыборного списка. Переговоры с Беннетом представители Айзенкота (в первую очередь Матан Каана) ведут давно, но присоединение к формирующейся конструкции Яира Лапида меняет картину. Это уже не просто список, где "немного левый" Айзенкот объединяется с "немного правым" Беннетом и представляют нам очередной центристский блок. Три партии, объединившиеся вместе – это претензия на власть.

Гади Айзенкот никогда не скрывал своих амбиций. Еще до развала "Махане Мамлахти" и расставания с Бени Ганцем он говорил о том, что не намерен более баллотироваться в качестве второго места в чьем-либо списке. Сейчас он начинает реализацию своих намерений стать следующим премьер-министром. И открытым остается вопрос, сумеет ли Айзенкот обойти Беннета по популярности. Именно так они намерены решить вопрос о том, кто возглавит предвыборный список. Вопрос этот будет решаться перед самыми выборами.

Левоцентристский лагерь много лет тщетно ищет нового Рабина. Отставного генерала, который имел бы имидж "ястреба" в сфере безопасности и прагматика в сфере политики, не гонялся бы за материальными благами и, крайне желательно, с не ашкеназскими корнями. Все это есть у Гади Айзенкота, и если добавить к этому то, что он потерял на войне сына, можно считать, что бывший начальник генерального штаба ЦАХАЛа вполне готов на роль преемника Ицхака Рабина в качестве лидера левоцентристов. Однако очень многими Айзенкот воспринимается, как "чрезмерно левый" и не достаточно харизматичный политик – очень напоминающий ныне покойного, также экс-начальника генерального штаба Амнона Липкина-Шахака. В период окончания военный службы Шахака многие прочили в будущие премьеры. Все закончилось участием в партии центра, набравшей на выборах 1999 года шесть мандатов.

Союз Айзенкота с Беннетом и Лапидом очертит контуры оппозиции на предстоящих выборах. Либерман справа, Голан слева, крупный блок в центре, арабские партии, особенно на фоне перспектив возрождения их объединенного списка, с краю, без участия в будущей коалиции.

Ганц? Он вновь заявил, что не считает себя принадлежащим к одному из блоков.

Проблема левоцентристов заключается в том, что все эти шаги и рокировки не делают того единственного, что может изменить судьбу выборов: перенести мандаты из блока в блок. Вряд ли кто-то из избирателей нынешней коалиции перейдет на вторую сторону благодаря возможному объединению Айзенкота, Беннета и Лапида. В политике два плюс два далеко не всегда равно четыре. Достаточно вспомнить неудачную попытку объединения "Ликуда" и НДИ перед выборами 2013 года. Союз Беннета, Айзенкота и Лапида скорее всего сделает их список крупнейшим в Кнессете 26-го созыва, однако не очевидно, что приблизит к возможности сформировать правительство.

Арабские списки: вместе или порознь

22 января главы четырех арабских партий объявили о решении возрождать Объединенный список, распавшийся семь лет назад. Решение было принято через два дня после того, как по опросу, опубликованному телеканалом "Решет", партия БАЛАД впервые за несколько лет преодолела электоральный барьер.

Переговоры об объединении арабских партий в единый список ведутся давно. Дилеммы, сопровождавшие этот процесс, были и остались очень непростыми. Объединение бесспорно нейтрализует угрозу провала одной из партий – подобного тому, который произошел на прошлых выборах. В отличие от еврейского сектора, в арабском есть гораздо больше стремления к объединению, особенно после почти четырех лет правительства Нетаниягу-Бен-Гвира. Поэтому список из четырех партий действительно имеет потенциал набрать максимальное число голосов. Вопрос лишь в том, как это скажется на перспективах блока противников Нетаниягу сформировать коалицию.

Ранее депутат Ахмад Тиби заявлял, что "для того, чтобы избавиться от этого отвратительного правительства мы готовы будем пойти на шаги, которых не делали ранее". Судя по всему, речь идет о готовности арабских партий порекомендовать представителя левоцентристского блока на пост премьер-министра. В случае создания единого списка для такого революционного шага потребуется согласие всех формирующих его партий, в том числе БАЛАД. Согласится ли на это Сами Абу Шхадэ? Не очевидно.

Есть и вторая сторона этой медали. Судя по подавляющему большинству опросов, у нынешней оппозиции нет 61 мандата без арабских партий. Уже сейчас, задолго до выборов, идет горячая дискуссия среди лидеров оппозиции о допустимости формирования коалиции, опираясь на антисионистские партии. Создание объединенного списка при участии БАЛАД, практически окончательно снимут этот вопрос с повестки дня. Правительство, созданное после трагедии 7 октября, опираясь на партию Азми Бшары и Ханин Зуаби, утратит легитимацию еще до того, как начнет свою работу. Поэтому Объединенный список ни при каком раскладе не сможет быть опорой для создания коалиции. Именно поэтому многие наблюдатели полагают, что, несмотря на разговоры о единстве, дело кончится более сложной конструкцией: ТААЛ и РААМ будут баллотироваться вместе, представляя силы, более готовые к интеграции в израильское общество, чем те, кто проголосуют за ХАДАШ-БАЛАД. Ахмад Тиби и Мансур Аббас попытаются создать платформу, позволяющую тем, кто стремиться к смене власти, опереться и на голоса двух арабских партий.

Коалиция: приближение к развязке или промежуточный финиш?

На следующую неделю запланированы два голосования, которые в большой степени определят будущее нынешней коалиции. В понедельник должно состояться голосование за проект государственного бюджета в первом чтении. 26 января – это последняя дата, когда, согласно заключению юридического советника Кнессета, необходимо утвердить проект госбюджета в первом чтении, чтобы сохранить возможность утвердить во втором и третьем в конце марта.

На следующий день в комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне планируется голосование по закону Боаза Бисмута, более известного как закон о призыве.

Несмотря на угрозы со стороны депутатов от ШАС и "Яадут а-Тора" не голосовать за бюджет в первом чтении, в политической системе убеждены, что харедим не станут обваливать коалицию уже сейчас. Бюджет в первом чтении будет утвержден, а далее начнется главное – требование утвердить закон Бисмута, причем не в комиссии, а на пленарном заседании, в окончательном варианте.

Пойдет ли на это Биньямин Нетаниягу? На данный момент все признаки указывают на то, что да. В "Ликуде", заявляют что до конца месяца закон о призыве будет утвержден в комиссии, и сразу после этого – вынесен на рассмотрение Кнессета. Доводом в пользу этого предположения является назначение Исраэля Айхлера на должность заместителя министра связи. Это назначение, являющееся прямым вмешательством в происходящее в "Агудат Исраэль", повлекло за собой гневные реакции со стороны лидеров партии. Накануне сообщалось, что лидеры хасидов готовят "акцию возмездия". Одной из таких акций должно стать массовое вступление гурских хасидов в "Ликуд" для выполнения распоряжений ребе из Гур.

Напряженность в "Агудат Исраэль" столь велика, что в Кнессете вновь заговорили о возможном расколе в этой партии. Нетаниягу продвигает законопроект, очень мало говоря о нем вслух. Если глава правительства действительно намерен провести этот закон, ему придется озаботиться и об общественных и электоральных последствиях этого законопроекта. Не случайно цитаты лидеров "Дегель а-Тора" ("мы не отдадим им (армии) ни одного человека") разошлись по всем СМИ. У каждой партии есть свои избиратели, есть свой base. Каждый старается сохранить костяк своих избирателей. Для этого нужно непопулярные шаги представить в таком виде, чтобы они не натолкнулись на слишком острую критику. Этим и заняты в настоящий момент и ультраортодоксы, и лидеры коалиции.

Никто на самом деле не знает, пойдет ли Нетаниягу на утверждение спорного законопроекта. В ультраортодоксальных кругах все больше лидеров приходят к убеждению, что нет. По версии, которую мне довелось слышать в Кнессете на этой неделе, харедим позволят утвердить бюджет, а закон о призыве принят не будет.

В коалиции утверждают, как уже говорилось, что закон о призыве будет утвержден. Ответ на вопрос, чья версия верна, мы получим в ближайшие недели. Тогда же станет ясно, когда состоятся выборы в Кнессет 26-го созыва – в мае-июне (если бюджет не удастся утвердить из-за закона о призыве) или в первой половине сентября, перед праздником Рош а-Шана, если бюджет будет утвержден. И есть разумеется элемент неожиданности, связанный в первую очередь, с ситуацией в сфере безопасности.

Новая война: предвыборный пиар или жизненная необходимость?

Вечером 22 января стало известно, что правительство на ближайшем заседании утвердит призыв 280 тысяч резервистов. Цель призыва сформулирована крайне обтекаемо: "Продолжение деятельности ЦАХАЛа в районах боевых действий". Это может касаться всех фронтов противостояния. Даже при том, что неясно о каком направлении идет речь, мало кто спорит с тем, что вероятность эскалации крайне высока. Невозможно предсказывать ее политические последствия – война и выборы – это два процесса, которые известно как начинаются, но их завершение совершенно непредсказуемо.

Многие из тех, кто близко знакомы с Биньямином Нетаниягу, утверждают, что он не сможет позволить себе завершить войну с ХАМАСом в ее нынешней точке. Нетаниягу будет крайне сложно утверждать в ходе предвыборной кампании, что достигнута та самая полная победа, которую он обещал более двух лет, если ХАМАС остается доминантной и вооруженной силой в секторе Газы под покровительством Катара и Турции. "Речь идет даже не о перспективах переизбрания, а о том наследии, которое он после себя оставит", – сказал мне один из бывших советников нынешнего премьера.

И последнее. Через неделю исполнятся два месяца с того момента, как премьер-министр подал просьбу о помиловании. При всем нежелании президента Герцога быть тем, кто решит судьбу самого сложно в истории государства судебного процесса, он не сможет откладывать этот вопрос до бесконечности. От решения Герцога и от судьбы контактов по вопросу о возможности внесудебной сделки в большой степени зависит и дата выборов, и перспектива участия в них Биньямина Нетаниягу.