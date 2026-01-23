Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 23 января, температура повысится и будет немного выше среднесезонной. Облачно, местами слабые дожди.

В Иерусалиме – 9-15 градусов, в Тель-Авиве – 11-21, в Хайфе – 12-20, в Эйлате – 18-26, в Беэр-Шеве – 10-19, на побережье Мертвого моря – 14-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-21, в Ариэле – 9-17, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 9-18, на Голанских высотах – 8-16.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 50-150 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – восточный (до 10 км/ч).

В субботу – местами дожди. В воскресенье-понедельник – солнечно. Во вторник – переменная облачность, слабые дожди. В среду – похолодание, местами дожди. В четверг – повышение температуры, переменная облачность.