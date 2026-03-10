Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 10 марта, температура повысится и днем будет близкой к среднесезонной. Малооблачно. Без осадков. Устойчивый северный ветер.

В Иерусалиме – 5-15 градусов, в Тель-Авиве – 7-20, в Хайфе – 8-19, в Эйлате – 11-22, в Беэр-Шеве – 5-19, на побережье Мертвого моря – 12-23, в Ашкелоне и Ашдоде – 7-19, в Ариэле – 5-17, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 6-19, на Голанских высотах – 7-18.

Температура воды на Средиземном море 18 градусов, высота волн 40-180 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В среду-четверг – переменная облачность, тепло. В пятницу-понедельник – дожди. В субботу – значительное повышение температуры.