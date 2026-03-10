NYT: с начала войны Иран выпустил по странам Персидского залива 2000 БПЛА и 500 ракет

По данным газеты The New York Times, с начала войны Иран выпустил по странам Персидского залива более 2000 беспилотников и около 500 баллистических ракет.

Как отмечает издание, несмотря на признаки сокращения иранских пусковых возможностей, обстрелы продолжаются, что расходится с заявлениями президента США Дональда Трампа о снижении числа запусков на 90%.

В NYT отдельно подчеркивают, что Израиль не публикует официальные данные о числе ракет и беспилотников, выпущенных по его территории. С начала войны (28 февраля) территория Израиля подвергается обстрелам не только из Ирана, но и из Ливана.