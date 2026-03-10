x
Пресса

WSJ: советники Трампа призывают сформулировать "план выхода" из войны с Ираном

Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 10 марта 2026 г., 04:18 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 04:24
WSJ: советники Трампа призывают сформулировать "план выхода" из войны с Ираном
AP Photo/Mark Schiefelbein

Советники президента США Дональда Трампа призывают его сформулировать "план выхода" из войны с Ираном, опасаясь политических последствий затяжного конфликта, пишет The Wall Street Journal. По сведениям издания, часть окружения Трампа в частном порядке настаивает на поиске варианта завершения кампании на фоне роста цен на нефть и риска негативной реакции внутри страны.

WSJ отмечает, что сам Трамп по-прежнему публично говорит о продолжении давления на Тегеран, однако в его администрации растет беспокойство из-за возможного политического ущерба, если война затянется.

Тема "стратегии выхода" поднималась и раньше: агентство Reuters уже через несколько дней после первых ударов по режиму аятолл в Иране сообщало, что администрация Трампа сталкивалась с критикой в Конгрессе из-за отсутствия внятного плана завершения войны, а демократы предупреждали об опасности новой "бесконечной войны" на Ближнем Востоке.

