В Иерусалиме, Модиине, Бейт-Шемеше, Цфате и Бней-Браке проходят акции протеста "харедим"

В Иерусалиме, Бней-Браке, Модиине, Бейт-Шемеше, Цфате и на 90-м шоссе на въезде в Рош а-Пину проходят акции протеста представителей радикального ультраортодоксального движения "Пелег а-Иерушалми" против ареста трех религиозных уклонистов от призыва в армию.

В пробке на въезде в столицу стоят сотни машин.

Полиция сообщает о применении силы для разгона демонстрантов, участвующих в перекрытии дорог в Иерусалиме, Бней-Браке и Рош а-Пине.

Около 19:30 демонстранты, перекрывавшие въезд в Иерусалим, разошлись по просьбе раввинов, призвавших участников протеста прекратить протестную акцию и вернуться к изучению Торы.

22 июля во время демонстрации в Йехуде против строительства на участке, где, по их утверждению, ранее находилось еврейское кладбище, задержали трех нарушителей общественного порядка. Когда они были доставлены в отделение полиции, выяснилось, что задержанные уклоняются от призыва в армию. Их передали военной полиции для дальнейшего разбирательства. Радикальное ультраортодоксальное движение "Пелег а-Иерушалми" обвинило полицию в нарушении "негласного соглашения", которое, по их утверждению, действовало последние семь лет. В рамках этого соглашения полиция якобы не передавала уклонистов военной полиции.

Лидеры "Пелег а-Иерушалми" призвали ультраортодоксальное сообщество к массовым акциям протеста по всей стране.