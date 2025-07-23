СМИ: в Шхеме задержан террорист, организовавший взрывы в автобусах в Бат-Яме

В Шхеме израильские военные задержали подозреваемого в организации терактов в автобусах в Бат-Яме, произошедших в феврале. По данным издания "Исраэль а-Йом", задержание произошло во вторник, 22 июля, однако ни армия, ни полиция официально об этом не сообщали.

Издание пишет, что в Шхеме при установке взрывного устройства пострадал террорист, с травмами руки и лица он был доставлен в больницу. После взрыва израильские военные начали прочесывать город. Зная о том, что его разыскивает ЦАХАЛ, боевик сбежал из больницы. Его поиски продолжались 18 часов.

Еще в конце марта израильские СМИ сообщали, что ШАБАК установил личность организатора взрывов и продолжает его розыск.

Вечером 20 февраля взрывы произошли в нескольких автобусах, находившихся на стоянках в Бат-Яме и Холоне. Кроме того, в двух других автобусах были обнаружены невзорвавшиеся устройства. На одном из них, найденном в Холоне, была надпись на арабском языке: "Месть за Туль-Карем". В результате взрывов никто не пострадал.