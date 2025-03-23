Начался весенний призыв в боевые части ЦАХАЛа. Статистика

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о начале мартовско-апрельского призыва в боевые части. В ближайшие недели армейскую службу начнут тысячи новых призывников, среди которых будут как юноши, так и девушки.

Управление технологии и логистики подготовилось к выдаче им десятков тысяч комплектов военной формы. Это включает специальную обувь и береты для веганов. Получат призывники и зимнюю экипировку: куртки, перчатки. Разработана система "баллов", которая позволит военным приобретать одежду, в первую очередь, нижнюю, в гражданских магазинах.

62,74% мартовско-апрельского призыва составляют мужчины, 37,26% – женщины. Самому младшему призывнику только исполнилось 18 лет, самому старшему – 33 года, а средний возраст составляет 19,27 лет.

Среди призывников 1133 новых репатриантов, в том числе 647 мужчин, 709 солдат-одиночек: 391 мужчина и 318 женщин. Семьи 46 из призывников пострадали в результате нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года. 393 человека – жители населенных пунктов на границе сектора Газы.

Среди солдат-репатриантов первые места занимают уроженцы США, России и Эфиопии. Несколько стран представлены всего одним новобранцем. Среди них Объединенные Арабские Эмираты, Демократическая республика Конго, Армения, Мальдивы, Кирибати, Сербия, Швеция и др.