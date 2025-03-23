В разговоре с Нетаниягу госсекретарь США выразил поддержку действиям Израиля

Пресс-служба канцелярии главы правительства сообщила, что вечером 23 марта премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел телефонную беседу с государственным секретарем США Марко Рубио.

В ходе беседы были обсуждены ключевые региональные вопросы, включая освобождение заложников и возобновление военной операции в секторе Газы.

Согласно сообщению канцелярии премьер-министра, госсекретарь Рубио подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами Израиля и предпринимаемых им действий.