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Израиль

В разговоре с Нетаниягу госсекретарь США выразил поддержку действиям Израиля

США
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 23 марта 2025 г., 20:45 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 20:45
В разговоре с Нетаниягу госсекретарь США выразил поддержку действиям Израиля
AP Photo/Ariel Schalit

Пресс-служба канцелярии главы правительства сообщила, что вечером 23 марта премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел телефонную беседу с государственным секретарем США Марко Рубио.

В ходе беседы были обсуждены ключевые региональные вопросы, включая освобождение заложников и возобновление военной операции в секторе Газы.

Согласно сообщению канцелярии премьер-министра, госсекретарь Рубио подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами Израиля и предпринимаемых им действий.

Израиль
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