Государственный прокурор Амит Исман заявил о своем безоговорочном доверии юрсоветнику правительства

Государственный прокурор Амит Исман и руководство прокуратуры опубликовали заявление, в котором они выражают свое безоговорочное доверие юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миаре.

Таким образом в государственной прокуратуре отреагировали на единогласно одобренный правительством вотум недоверия Баарав-Миаре. Члены кабинета министров поддержали вотум недоверия, при этом глава правительства Биньямин Нетаниягу в голосовании не участвовал (из-за конфликта интересов он не имеет права принимать участия в обсуждении каких-либо вопросов, связанных с юридической системой).

Баарав-Миара при обсуждении вопроса о вотуме недоверия не присутствовала. Накануне голосования она опубликовала письмо, которое было направлено в секретариат правительства: "Досрочное завершение каденции юридического советника правительства – это совершенно исключительный шаг, а декларативное заседание, запланированное на сегодня, не является частью упорядоченной процедуры, не имеет никакой юридической силы и обходит установленные правила. Правительство хочет быть выше закона, оно стремится к ситуации, когда действует бесконтрольно и без каких-либо сдерживающих центров даже в самые сложные времена. Нас не запугают. Нынешнее предложение предусматривает абсолютную лояльность по отношению к политическому руководству".