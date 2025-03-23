x
23 марта 2025
|
последняя новость: 16:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 марта 2025
|
23 марта 2025
|
последняя новость: 16:30
23 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Государственный прокурор Амит Исман заявил о своем безоговорочном доверии юрсоветнику правительства

Прокуратура
время публикации: 23 марта 2025 г., 16:30 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 16:39
Государственный прокурор Амит Исман заявил о своем безоговорочном доверии юрсоветнице правительства
Yonatan Sindel/Flash90

Государственный прокурор Амит Исман и руководство прокуратуры опубликовали заявление, в котором они выражают свое безоговорочное доверие юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миаре.

Таким образом в государственной прокуратуре отреагировали на единогласно одобренный правительством вотум недоверия Баарав-Миаре. Члены кабинета министров поддержали вотум недоверия, при этом глава правительства Биньямин Нетаниягу в голосовании не участвовал (из-за конфликта интересов он не имеет права принимать участия в обсуждении каких-либо вопросов, связанных с юридической системой).

Баарав-Миара при обсуждении вопроса о вотуме недоверия не присутствовала. Накануне голосования она опубликовала письмо, которое было направлено в секретариат правительства: "Досрочное завершение каденции юридического советника правительства – это совершенно исключительный шаг, а декларативное заседание, запланированное на сегодня, не является частью упорядоченной процедуры, не имеет никакой юридической силы и обходит установленные правила. Правительство хочет быть выше закона, оно стремится к ситуации, когда действует бесконтрольно и без каких-либо сдерживающих центров даже в самые сложные времена. Нас не запугают. Нынешнее предложение предусматривает абсолютную лояльность по отношению к политическому руководству".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 марта 2025

Правительство одобрило вотум недоверия Баарав-Миаре
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 марта 2025

Баарав-Миара: "Правительство хочет быть выше закона"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 марта 2025

Без Нетаниягу и Баарав-Миары: правительство проголосует за вотум недоверия юридическому советнику
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 марта 2025

Секретарь правительства: юрсоветник действует вопреки постановлениям Верховного суда